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Короман: политики хотят в Европу, а большинство жителей Сербии любят Россию

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Бывший игрок «Динамо» Огнен Короман поделился мнением о близости народа России и Сербии.
Короман: политики хотят в Европу, а большинство жителей Сербии любят Россию
  • РИА Новости
  • © Юрий Стрелец

«Сербия и Россия всегда были братьями. Мы — русские в Европе. Просто у нас тоже могут быть проблемы, потому что политики хотят в Европу, а 99% жителей любят Россию и хотят быть с Россией. Мы — сербы — чувствуем себя как русские», — цитирует Коромана Eurostavka.

По его словам, сербы очень любят россиян и вместе с боснийцами поддерживают Россию.

43-летний спортсмен известен своим выступлением за столичное «Динамо», «Крылья Советов» и «Терек». Также он играл за сборную Сербии и Черногории и за сербскую национальную команду с 2002 по 2007 год.

Ранее фанаты «Црвены Звезды» на матче восьмого тура чемпионата Сербии с «Явором» устроили на трибунах перформанс в память о погибшей российской журналистке Дарье Дугиной.

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