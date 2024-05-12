Сборная Казахстана проиграла команде Словакии в третий день ЧМ по хоккею

В Чехии завершился третий игровой день чемпионата мира по хоккею — 2024.

В группе А Финляндия разгромила Великобританию со счётом 8:0. Канада победила Данию (5:1). Швейцария с минимальным разрывом в счёте одержала победу над Австрией (6:5).

В группе В Казахстан проиграл Словакии со счётом 2:6. Латвия в овертайме обыграла Францию (3:2). А команда Швеции оказалась сильнее Польши (5:1).

Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

Напомним, что IIHF отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная США разгромила команду Германии во второй день ЧМ по хоккею.