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Болельщики «Црвены Звезды» устроили перформанс в память о погибшей журналистке Дугиной

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Фанаты «Црвены Звезды» на матче восьмого тура чемпионата Сербии с «Явором» устроили на трибунах перформанс в память о погибшей российской журналистке Дарье Дугиной.
Болельщики «Црвены Звезды» устроили перформанс в память о погибшей журналистке Дугиной
  • Gettyimages.ru
  • © Srdjan Stevanovic

Об этом сообщает сербская газета «Новости».

Фанаты белградского клуба развернули баннер, посвящённый девушке, с надписью: «Дарья Дугина — вечная память». Также болельщики исполнили песню «Катюша».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Райко Митич» в Белграде, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Деяна Станковича.

«Црвена Звезда» (18 очков) занимает первое место в чемпионате Сербии. «Явор» (11 баллов) — восьмое.

Напомним, российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля 20 августа в Подмосковье.

Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о готовности провести ещё один матч с российской командой.

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