Гендиректор «Црвены Звезды»: всегда готовы играть с российскими командами

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о готовности провести ещё один матч с российской командой.

«Всегда и в любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья. Когда следующие матчи? Посмотрим. Мы подписали контракт о сотрудничестве с «Зенитом» и готовы к играм. Прошлый матч был совсем недавно, всё прошло замечательно», — цитирует Терзича Sport24.

Он также не исключил, что сербский клуб может сыграть с «Зенитом» во время чемпионата мира в Катаре.

3 июля «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» со счётом 2:1. Игра прошла на поле стадиона «Фишт» в Сочи.

В составе «Зенита» мячи забили Андрей Мостовой (53-я минута), Матео Кассьерра (74-я). У «Црвены Звезды» отличился Александар Катаи (80-я).

Ранее заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал неожиданного фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ.