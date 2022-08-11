Гендиректор «Црвены Звезды»: всегда готовы играть с российскими командами
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«Всегда и в любой момент готовы играть с российскими командами. Мы же братья. Когда следующие матчи? Посмотрим. Мы подписали контракт о сотрудничестве с «Зенитом» и готовы к играм. Прошлый матч был совсем недавно, всё прошло замечательно», — цитирует Терзича Sport24.
Он также не исключил, что сербский клуб может сыграть с «Зенитом» во время чемпионата мира в Катаре.
3 июля «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» со счётом 2:1. Игра прошла на поле стадиона «Фишт» в Сочи.
В составе «Зенита» мячи забили Андрей Мостовой (53-я минута), Матео Кассьерра (74-я). У «Црвены Звезды» отличился Александар Катаи (80-я).
Ранее заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал неожиданного фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ.