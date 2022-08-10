Аршавин назвал неожиданного фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ
- РИА Новости
«На данный момент — ЦСКА и «Спартак». Но прошло всего четыре тура — может, появится другая команда, которая сможет удивить. Тот же «Ростов» я бы не списывал со счетов», — цитирует Аршавина Sport24.
Матч «Зенит» — ЦСКА пройдёт 13 августа на стадионе «Газпром Арена» в рамках пятого тура РПЛ. Начало матча — в 17:00 мск.
ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять) находится на втором месте с такими же показателями, как и у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять). «Зенит» (восемь) — шестое место.
Ранее Андрей Аршавин прокомментировал новость о возможном уходе Леонида Федуна из «Спартака».