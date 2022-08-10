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Аршавин назвал неожиданного фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ

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Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин назвал конкурентов петербургского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.
Аршавин назвал неожиданного фаворита в борьбе за чемпионство РПЛ
  • РИА Новости

«На данный момент — ЦСКА и «Спартак». Но прошло всего четыре тура — может, появится другая команда, которая сможет удивить. Тот же «Ростов» я бы не списывал со счетов», — цитирует Аршавина Sport24.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдёт 13 августа на стадионе «Газпром Арена» в рамках пятого тура РПЛ. Начало матча — в 17:00 мск.

ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять) находится на втором месте с такими же показателями, как и у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять). «Зенит» (восемь) — шестое место.

Ранее Андрей Аршавин прокомментировал новость о возможном уходе Леонида Федуна из «Спартака».

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