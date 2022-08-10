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Аршавин — о возможном уходе Федуна: мне всё равно, кто президент «Спартака»

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Заместитель генерального директора по спортивному развитию петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал новость о возможном уходе Леонида Федуна из московского «Спартака».
Аршавин — о возможном уходе Федуна: мне всё равно, кто президент «Спартака»
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Мне без разницы. Я с ним никак не сталкивался, не пересекался, поэтому мне все равно на то, кто президент «Спартака», — цитирует Аршавина Sport24.

По информации СМИ, в скором времени Федун сложит полномочия президента клуба и его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе Федуна из столичной команды.



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