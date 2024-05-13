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Жительница дома в Белгороде рассказала, что чудом осталась жива

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Жительница дома в Белгороде, подъезд которого обрушился, чудом осталась жива — её спасло хобби.

Марина из 101-й квартиры рассказала RT, что ведёт Telegram-канал для незрячих людей, где публикует аудиоверсии патриотических стихов. За час до трагедии она уехала готовить новый пост. По словам женщины, её жилплощадь разрушена, а соседку из 102-й квартиры занесли в списки пропавших без вести.

У Марины под завалами осталась кошка. Она очень за неё переживает, но уже не надеется найти живой.

Вечером 12 мая спасатели извлекли тело 13-го погибшего из-под завалов в Белгороде, где обрушился подъезд десятиэтажного дома после удара ВСУ.

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