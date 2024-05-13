Жительница дома в Белгороде рассказала, что чудом осталась жива
Марина из 101-й квартиры рассказала RT, что ведёт Telegram-канал для незрячих людей, где публикует аудиоверсии патриотических стихов. За час до трагедии она уехала готовить новый пост. По словам женщины, её жилплощадь разрушена, а соседку из 102-й квартиры занесли в списки пропавших без вести.
У Марины под завалами осталась кошка. Она очень за неё переживает, но уже не надеется найти живой.
Вечером 12 мая спасатели извлекли тело 13-го погибшего из-под завалов в Белгороде, где обрушился подъезд десятиэтажного дома после удара ВСУ.