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Сальников — об отстранении Рылова за участие в концерте-митинге: сейчас мир изменился

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Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался о решении Международной федерации плавания (FINA) отстранить двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова за участие в концерте-митинге в «Лужниках».
Сальников — об отстранении Рылова за участие в концерте-митинге: сейчас мир изменился
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Pennington

«Сейчас мир изменился. Если раньше это воспринималось как нормальное явление и проявление собственных взглядов, то сейчас это рассматривается через совершенно другую призму. С одной стороны, да, ты можешь высказываться, и я считаю, что это правильно. С другой стороны, ты не знаешь, что будет дальше», — цитирует Сальникова «Чемпионат».

По его словам, дисциплинарный комитет FINA посчитал ситуацию с Рыловым угрозой целостности спортивного сообщества, поэтому дисквалифицировал его.

Организация возбудила дисциплинарное дело в отношении 25-летнего пловца за участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Девятимесячная дисквалификация спортсмена отсчитывается с 20 апреля.

Ранее сообщалось, что Рылов не примет участие в финальном заплыве на дистанции 100 метров на спине на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта.

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