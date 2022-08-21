Олимпийского чемпиона Рылова дисквалифицировали на Спартакиаде за фальстарт

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не примет участие в финальном заплыве на дистанции 100 метров на спине на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта.

Дело в том, что 25-летний пловец, представляющий Московскую область, был дисквалифицирован в полуфинале из-за фальстарта, сообщает ТАСС.

Финальные заплывы пройдут 22 августа.

Рылов является двукратным чемпионом Игр 2020 года в Токио, также на его счету серебряная и бронзовая медали.

Ранее сообщалось, что серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в прыжках в воду немец Ян Хемпель обвинил своего покойного тренера Вернера Лангера в сексуальном насилии.





















