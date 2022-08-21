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Олимпийского чемпиона Рылова дисквалифицировали на Спартакиаде за фальстарт

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не примет участие в финальном заплыве на дистанции 100 метров на спине на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта.
Олимпийского чемпиона Рылова дисквалифицировали на Спартакиаде за фальстарт
  • Gettyimages.ru
  • © Insidefoto

Дело в том, что 25-летний пловец, представляющий Московскую область, был дисквалифицирован в полуфинале из-за фальстарта, сообщает ТАСС.

Финальные заплывы пройдут 22 августа.

Рылов является двукратным чемпионом Игр 2020 года в Токио, также на его счету серебряная и бронзовая медали.

Ранее сообщалось, что серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в прыжках в воду немец Ян Хемпель обвинил своего покойного тренера Вернера Лангера в сексуальном насилии.







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