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Призёр ОИ признался, что 14 лет подвергался сексуальному насилию от тренера

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Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр в прыжках в воду немец Ян Хемпель обвинил своего тренера Вернера Лангера в сексуальном насилии.
Призёр ОИ признался, что 14 лет подвергался сексуальному насилию от тренера
  • AP
  • © Amy Sancetta

Хемпель впервые рассказал об этом в фильме ARD. По его словам, сексуальные действия начались в 1982 году и продолжались 14 лет.

«В федерации мне тогда заявили, что, если я буду распространять эту информацию, это поставит под угрозу наш вид спорта, и я больше не смогу им заниматься», — заявил спортсмен DPA.

Тренер Лангер покончил с собой в 2001 году.

Напомним, что Хемпель является двукратным призёром чемпионата мира, а также четырёхкратным чемпионом Европы. 51-летний спортсмен завершил карьеру в начале 2000-х годов.

Ранее Александр Коган высказался о проблеме насилия в фигурном катании.

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