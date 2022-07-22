Коган — о насилии в фигурном катании со стороны тренеров: проблемы такого характера были и есть

Короткая ссылка
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о проблеме насилия в фигурном катании.
Коган — о насилии в фигурном катании со стороны тренеров: проблемы такого характера были и есть
  • Gettyimages.ru
  • © Chuck Savage

«Проблемы подобного характера в фигурном катании есть и всегда были. Естественно, это ненормально, и на последнем исполкоме мы приняли решение о создании комиссии по этике. Наши юристы уже разрабатывают специальный кодекс, который будет распространяться на всех участников процесса: спортсменов, тренеров, персонал, организаторов соревнований и так далее. До этого у нас существовал только этический кодекс спортивных судей», — заявил Коган в интервью RT.

Ранее Коган назвал причину, по которой российские судьи не прошли экзамен Международного союза конькобежцев (ISU) на повышение квалификации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить