Коган — о насилии в фигурном катании со стороны тренеров: проблемы такого характера были и есть
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«Проблемы подобного характера в фигурном катании есть и всегда были. Естественно, это ненормально, и на последнем исполкоме мы приняли решение о создании комиссии по этике. Наши юристы уже разрабатывают специальный кодекс, который будет распространяться на всех участников процесса: спортсменов, тренеров, персонал, организаторов соревнований и так далее. До этого у нас существовал только этический кодекс спортивных судей», — заявил Коган в интервью RT.
Ранее Коган назвал причину, по которой российские судьи не прошли экзамен Международного союза конькобежцев (ISU) на повышение квалификации.