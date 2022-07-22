Коган — о насилии в фигурном катании со стороны тренеров: проблемы такого характера были и есть

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о проблеме насилия в фигурном катании.

«Проблемы подобного характера в фигурном катании есть и всегда были. Естественно, это ненормально, и на последнем исполкоме мы приняли решение о создании комиссии по этике. Наши юристы уже разрабатывают специальный кодекс, который будет распространяться на всех участников процесса: спортсменов, тренеров, персонал, организаторов соревнований и так далее. До этого у нас существовал только этический кодекс спортивных судей», — заявил Коган в интервью RT.

Ранее Коган назвал причину, по которой российские судьи не прошли экзамен Международного союза конькобежцев (ISU) на повышение квалификации.