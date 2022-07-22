Коган объяснил, почему российские судьи не прошли экзамен в ISU на повышение квалификации

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган назвал причину, почему российские судьи не прошли экзамен Международного союза конькобежцев (ISU) на повышение квалификации.
Коган объяснил, почему российские судьи не прошли экзамен в ISU на повышение квалификации
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  • © Christof Koepsel - International Skating Union

«Это можно было прогнозировать. К сожалению, все мы очень хорошо успели прочувствовать, насколько сильно сейчас политизирован спорт. Не буду называть фамилии, но на конгрессе в Таиланде я лично общался с некоторыми руководителями ISU и просил их обратить внимание на то, чтобы по отношению к российским арбитрам не было откровенно предвзятого отношения на судейском экзамене во Франкфурте. И получил 100%-ные гарантии, что никакой предвзятости не будет. На деле всё оказалось совершенно иначе. Я хорошо знаю ситуацию изнутри, поэтому так уверенно об этом говорю», — заявил Коган в интервью RT.

Ранее Коган высказался о смене спортивного гражданства российскими спортсменами.

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