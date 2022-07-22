Коган объяснил, почему российские судьи не прошли экзамен в ISU на повышение квалификации
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- © Christof Koepsel - International Skating Union
«Это можно было прогнозировать. К сожалению, все мы очень хорошо успели прочувствовать, насколько сильно сейчас политизирован спорт. Не буду называть фамилии, но на конгрессе в Таиланде я лично общался с некоторыми руководителями ISU и просил их обратить внимание на то, чтобы по отношению к российским арбитрам не было откровенно предвзятого отношения на судейском экзамене во Франкфурте. И получил 100%-ные гарантии, что никакой предвзятости не будет. На деле всё оказалось совершенно иначе. Я хорошо знаю ситуацию изнутри, поэтому так уверенно об этом говорю», — заявил Коган в интервью RT.
Ранее Коган высказался о смене спортивного гражданства российскими спортсменами.