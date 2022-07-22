Коган — о смене гражданства российскими фигуристами: жалко времени и сил, которые потратили тренеры

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган высказался о смене спортивного гражданства российскими спортсменами.

«Не думаю, что совет ISU во главе с новым президентом пойдёт на нарушение своей же собственной конституции, в которой очень чётко прописаны правила перехода спортсменов. В этом отношении у нас и сейчас идёт непрерывное взаимодействие с рядом стран, в том числе и так называемых недружественных, несмотря на все сложности текущего момента. Могу, кстати, сказать, что мы получаем довольно много запросов на возврат спортсменов обратно в страну, более того, многие из этих запросов уже удовлетворили. У кого-то закончил кататься партнёр, и выяснилось, что никому оставшийся фигурист не нужен, у кого-то закончились деньги, а спонсоров нет — разные бывают истории. Есть и такие, кто просто мечется по миру в поисках лучшей доли. Абстрактно говоря, человек сегодня запрашивает у нас релиз на переход в Германию, через два месяца уже хочет в Венгрию, а ещё через какое-то время — в Эстонию. Для меня это прежде всего говорит о том, что спортсмен хочет не кататься, а просто уехать из страны», — заявил Коган в интервью RT.

Ранее Коган поделился мнением, когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования.