Коган — о смене гражданства российскими фигуристами: жалко времени и сил, которые потратили тренеры

Короткая ссылка
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган высказался о смене спортивного гражданства российскими спортсменами.
Коган — о смене гражданства российскими фигуристами: жалко времени и сил, которые потратили тренеры
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Не думаю, что совет ISU во главе с новым президентом пойдёт на нарушение своей же собственной конституции, в которой очень чётко прописаны правила перехода спортсменов. В этом отношении у нас и сейчас идёт непрерывное взаимодействие с рядом стран, в том числе и так называемых недружественных, несмотря на все сложности текущего момента. Могу, кстати, сказать, что мы получаем довольно много запросов на возврат спортсменов обратно в страну, более того, многие из этих запросов уже удовлетворили. У кого-то закончил кататься партнёр, и выяснилось, что никому оставшийся фигурист не нужен, у кого-то закончились деньги, а спонсоров нет — разные бывают истории. Есть и такие, кто просто мечется по миру в поисках лучшей доли. Абстрактно говоря, человек сегодня запрашивает у нас релиз на переход в Германию, через два месяца уже хочет в Венгрию, а ещё через какое-то время — в Эстонию. Для меня это прежде всего говорит о том, что спортсмен хочет не кататься, а просто уехать из страны», — заявил Коган в интервью RT.

Ранее Коган поделился мнением, когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить