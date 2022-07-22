Гендиректор ФФККР рассказал, когда российские фигуристы вернутся на международные соревнования

Короткая ссылка
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган поделился мнением, когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования.
Гендиректор ФФККР рассказал, когда российские фигуристы вернутся на международные соревнования
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Marengo

«Думаю, что ситуация если и будет в этом направлении меняться, то в спорте в целом, а не в каких-то отдельных федерациях. Ведь даже сейчас видно, что, за исключением пары-тройки других видов спорта, никаких глобальных изменений не происходит. Многое будет зависеть от позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по этому вопросу. Ведь большинство международных федераций получают значительные суммы от МОК, некоторые президенты международных федераций являются членами организации или иных органов, связанных с ней, и по этим причинам не желают вступать в конфликт. В значительной степени это также зависит от самостоятельности руководителей международных федераций и их способности отстаивать свою точку зрения», — заявил Коган в интервью RT.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала к возвращению российских атлетов на международные соревнования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить