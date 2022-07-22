Гендиректор ФФККР рассказал, когда российские фигуристы вернутся на международные соревнования

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган поделился мнением, когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования.

«Думаю, что ситуация если и будет в этом направлении меняться, то в спорте в целом, а не в каких-то отдельных федерациях. Ведь даже сейчас видно, что, за исключением пары-тройки других видов спорта, никаких глобальных изменений не происходит. Многое будет зависеть от позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по этому вопросу. Ведь большинство международных федераций получают значительные суммы от МОК, некоторые президенты международных федераций являются членами организации или иных органов, связанных с ней, и по этим причинам не желают вступать в конфликт. В значительной степени это также зависит от самостоятельности руководителей международных федераций и их способности отстаивать свою точку зрения», — заявил Коган в интервью RT.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала к возвращению российских атлетов на международные соревнования.