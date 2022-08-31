Борис Игнатьев — о трансфере Кокорина в «Арис»: я считаю это повышением

Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Борис Игнатьев отреагировал на переход российского форварда Александра Кокорина из «Фиорентины» в кипрский «Арис» на правах аренды.

«Понижение ли это для него? Нет. Понижение, это когда играешь в «Милане» или «Манчестер Сити», а потом переходишь в «Орехово-Зуево». Профессиональный игрок идёт в профессиональный клуб, ему также будут платить деньги, но он играет. Я считаю это повышением», — приводит слова Игнатьева «ВсёПроСпорт».

Экс-тренер также отметил, что футболисты всегда находятся в поиске и хотят перейти в тот клуб, где они будут играть. По его словам, Кокорину давно пора было перейти из итальянского клуба.

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийской команды в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

31 августа итальянский клуб официально объявил о трансфере нападающего в «Арис».

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал переход Кокорина из «Фиорентины» в «Арис».