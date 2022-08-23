Навас считает, что Абаскаль способен сделать «Спартак» чемпионом

Бывший испанский защитник «Рубина» Сесар Навас оценил шансы главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля привести «Спартак» к чемпионству в РПЛ.

«Я слышал хорошие отзывы об Абаскале. У меня сложилось определённое впечатление об этом тренере, но я не в курсе, как он работает», — цитирует Наваса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что специалист недостаточно известен в Испании, так как является молодым тренером.

«Но я думаю, что он способен сделать «Спартак» чемпионом. Если Абаскаля выбрали главным тренером «Спартака», значит, у него есть необходимые качества для этого», — заключил Навас.

33-летний испанец 10 июня был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду к второму месту в чемпионате Швейцарии.

В матче шестого тура чемпионата России красно-белые потерпели поражение от «Динамо» со счётом 0:1. Таким образом, «Спартак» впервые уступил при Гильермо Абаскале в РПЛ.

«Зенит» (14 очков) лидирует в РПЛ. Далее расположились московские ЦСКА и «Спартак» (по 13 очков). «Динамо» (12 очков) поднялось на вторую строчку. «Торпедо» (одно очко) располагается на дне турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова, гражданская жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, призывает болельщиков красно-белых не критиковать Абаскаля.