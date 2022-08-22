Салихова призывает болельщиков «Спартака» не критиковать Абаскаля
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Выражаю благодарность Абаскалю, который в этот сложный период согласился возглавить клуб. Болельщикам хочется сказать: не критикуйте тренера и не вешайте ярлыков раньше времени», — цитирует Салихову «Осторожно Media».
Она добавила, что тренеру тяжело, потому что из клуба ушёл спортивный директор Лука Каттани, который выбрал Абаскаля, а теперь уходят владельцы.
22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».
Ранее Салихова рассказала о работе с бывшим спортивным директором команды Лукой Каттани.