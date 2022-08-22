Салихова призывает болельщиков «Спартака» не критиковать Абаскаля

Зарема Салихова, гражданская жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась в защиту главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Выражаю благодарность Абаскалю, который в этот сложный период согласился возглавить клуб. Болельщикам хочется сказать: не критикуйте тренера и не вешайте ярлыков раньше времени», — цитирует Салихову «Осторожно Media».

Она добавила, что тренеру тяжело, потому что из клуба ушёл спортивный директор Лука Каттани, который выбрал Абаскаля, а теперь уходят владельцы.

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее Салихова рассказала о работе с бывшим спортивным директором команды Лукой Каттани.