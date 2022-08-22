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Салихова: Каттани — первый и единственный, кто выполнил мои пожелания

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Зарема Салихова, гражданская жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о работе с бывшим спортивным директором команды Лукой Каттани.
Салихова: Каттани — первый и единственный, кто выполнил мои пожелания
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Чтобы «Спартак» пошумел в евровесне и регулярно там участвовал, мне удалось ценой неимоверных усилий пригласить шеф-скаута из ПСЖ. Он — первый и единственный, кто выполнил мои пожелания», — цитирует Салихову «Осторожно Media».

Она рассказала, что новички клуба были подписаны до предсезонной подготовки, во время сборов все футболисты основного состава продлили свои соглашения. Она отметила, что Лука подбирал игроков, как ингредиенты для идеального блюда.

13 июля красно-белые объявили об уходе Луки Каттани с поста спортивного директора. Итальянский специалист занимал должность с 21 декабря 2021 года.

22 августа Леонид Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена».

Ранее Станислав Черчесов отреагировал на уход Леонида Федуна с поста президента «Спартака».

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