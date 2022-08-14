Чернов считает, что Игнатов может заменить травмированного Мозеса

Защитник московского «Спартак» Никита Чернов рассказал, кто может сыграть на позиции травмированного полузащитника Виктора Мозеса.

«Мозес — игрок, который дает команде класс. Но есть ребята, которые его заменят. Думаю, что это Миша Игнатов, шанс для него», — цитирует Чернова ТАСС.

По его словам, пока рано говорить о заявке на чемпионство «Спартака» в сезоне-2022/23.

«Первая победа, вторая победа, идём от матча к матчу. Нам нравится та игра, которую мы демонстрируем. Надеюсь, что дальше будем набирать очки», — добавил он.

Дубль Квинси Промеса помог «Спартаку» разгромить «Сочи» (3:0) в матче пятого тура РПЛ. Он был признан лучшим игроком встречи. Также отличился Антон Зиньковский.

Михаил Игнатов провёл на поле 64 минуты и отдал один голевой пас. Мозес выбыл из-за травмы до шести недель.

Таким образом, «Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Ранее сообщалось, что Зиньковский забил свой первый мяч за «Спартак» в матче с «Сочи».

















