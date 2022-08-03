Источник: четыре южноамериканские страны подали заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

Как сообщает AFP, готовность подать заявку на проведение ЧМ также подтвердили в Марокко, совместные заявки готовы подать Болгария, Румыния, Греция Сербия и Испания с Португалией.

Отмечается, что выбор победителя состоится на 74-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в 2024 году.

Первенство планеты в 2022 году пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. В матче открытия турнира сыграют сборные Нидерландов и Сенегала.

Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность установки камер в раздевалках национальных команд во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.