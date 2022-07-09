RMC Sport: ФИФА планирует транслировать происходящее в раздевалках команд на ЧМ-2022

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Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность установки камер в раздевалках национальных команд во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.
RMC Sport: ФИФА планирует транслировать происходящее в раздевалках команд на ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

Кадры из раздевалки могут транслироваться в прямом эфире или с небольшой задержкой, сообщат RMC Sport. Отмечается, что решение по этому вопросу должно быть принято в ноябре.

Первенство планеты пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. В матче открытия турнира сыграют сборные Нидерландов и Сенегала.

Ранее стало известно, что продажа алкоголя на стадионах во время матчей чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре будет запрещена.

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