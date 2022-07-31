Бучневич: Костин закрепится в основном составе «Сент-Луиса»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич поделился ожиданиями от игры своего нового одноклубника форварда Клима Костина чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.

«Он хороший парень. Контракт для него — это шанс проявить себя. Он зацепится за этот шанс, покажет себя, покажет хорошую игру и закрепится в команде», — цитирует Бучневича ТАСС.

23-летний Костин 28 июля подписал новый контракт с «Сент-Луисом» сроком на один сезон. Российский нападающий был выбран «Блюз» на драфте НХЛ 2017 года под общим 31-м номером. Воспитанник московского «Динамо» в сезоне-2021/22 в 40 матчах за «Сент-Луис» набрал девять очков (четыре гола + пять передач).

Ранее нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил о желании провести свой последний матч в Москве.