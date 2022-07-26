Гаджиев считает, что своим дебютным голом Агаларов уже начал оправдывать свою покупку

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Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о дебютном голе форварда Гамида Агаларова за «Ахмат».

«Он уже начал оправдывать свою покупку, его игра не изменится, он игрок штрафной площадки, который действует очень уверенно. В первом матче, когда выходил на поле, он имел моменты забить, он не терял уверенность. Если второй раз подряд станет лучшим бомбардиром, то это уже звёздный результат», — приводит слова Гаджиева «Чемпионат».

Он также заявил, что самое главное для форварда сохранить свою точность. По его словам, даже «Ахмат» сомневался — стоит ли ему покупать Агаларова.

21-летний футболист забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22.

Во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» обыграл воронежский «Факел» 2:1.

Ранее Агаларов рассказал, почему перешёл из «Уфы» в грозненский клуб.

 

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