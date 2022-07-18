Агаларов объяснил, почему перешёл из «Уфы» в «Ахмат»

Форвард «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал, почему перешёл из «Уфы» в грозненский клуб.

«Главный фактор — заинтересованность во мне Андрея Викторовича. Мы с ним не раз созванивались, он обрисовывал игру «Ахмата», философию команды, рассказывал, как меня видит в команде. Меня это вдохновило и зацепило», — цитирует Агаларова Sport24.

По его словам, Талалаев видит его центральным форвардом. Он также отметил, что следил за игрой «Ахмата» в сезоне-2021/22, и ему понравилось количество вертикальных атак, прессинга и контратак.

«Отец поддержал моё решение перейти в «Ахмат», как и вся семья. Ещё один важный фактор моего перехода — схожесть менталитета народов Чечни и Дагестана. За счёт этого моя адаптация в «Ахмате» пройдёт быстрее», — добавил футболист.

21-летний футболист забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. 15 июля стало известно, что «Ахмат» заплатит «Уфе» за нападающего €1,5 млн + 50% с последующей продажи.

Ранее генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров оценил игру Агаларова в матче первого тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).