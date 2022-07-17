В «Ахмате» оценили дебют Агаларова
- РИА Новости
«Игрой Гамида довольны. Учитывая, что он приехал за день до тура. Если бы забил, было бы всё хорошо. Нам нравятся действия всех игроков», — приводит слова Айдамирова «Спорт-Экспресс».
Игра прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:1. За «Ахмат» мяч забил Артём Тимофеев на 49-й (45 + 4) минуте. В составе красно-белых отличился Виктор Мозес (на 83-й минуте).
16 июля стало известно, что «Спартак» обратится в экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства Безбородова в матче с «Ахматом».
21-летний футболист забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22.
15 июля стало известно, что «Ахмат» заплатит «Уфе» за нападающего €1,5 млн + 50% с последующей продажи.
Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничейный счёт в матче «Спартак» — «Ахмат» в рамках первого тура РПЛ.