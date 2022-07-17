Мостовой считает, что в матче «Спартак» — «Ахмат» команды показали слабый футбол

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничейный счёт в матче «Спартак» — «Ахмат» (1:1) в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Честно говоря, слабый футбол. «Ахмат», имея преимущество в одного футболиста и по счёту, это преимущество в итоге упустил. Он отдал инициативу — «Спартак» в меньшинстве стал атаковать. За это «Ахмат» и поплатился. Потому что есть футболисты такого класса и мастерства, как Промес и Мозес, который вышел и положил такой шикарный мяч», — приводит слова Мостового rusfootball.info.

Он также заявил, что сейчас многие игры непонятно какие, потому что иностранцы уезжают.

Игра прошла в Грозном и завершилась со счётом 1:1. За «Ахмат» мяч забил Артём Тимофеев на 49-й (45 + 4) минуте. В составе красно-белых отличился Виктор Мозес (на 83-й минуте).

16 июля стало известно, что «Спартак» обратится в экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства Безбородова в матче с «Ахматом».

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала работу арбитра Владислава Безбородова в матче с «Ахматом».