Мостовой рассказал, зачем завёл свой Telegram-канал

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что изначально завёл Telegram-канал для продвижения академии в Кратове, но теперь иногда комментирует в нём футбольные события.

«Он у меня давно был, просто я им не пользовался. Года три назад, когда мы открыли академию в Кратове, пришлось создать страницы. Тогда просто Telegram особо не использовали. Теперь стало наоборот. Не скажу, что я сильно вовлечён в процесс, слежу со стороны, но это необходимость. Иногда видишь некоторые комментарии относительно спорта, особенно футбола, и волосы встают дыбом. Хочется как-то отреагировать, и я делаю это. Знаю, что многим не нравится, но не меньше людей и поддерживают. Словом, почему нет? Ничего плохого в этом не вижу», — объяснил Мостовой в интервью RT.

При этом бывший полузащитник «Спартака» отмечает, что старается не критиковать, а просто говорить правду, но это далеко не все готовы принять.

«На 90% мои прогнозы сбываются. Помните, как зажигал Саша Бубнов? Он всех разносил в пух и прах. На него многие обижались. А зачем? 99% его слов были правдой. Но его не любили за прямолинейность. Так что, может быть, в этом причина. Хотя я стараюсь всегда этично себя вести. Да, если я вижу несправедливость, могу резко ответить. Но всегда переживал за «Спартак». Хотя многие сейчас начинают кричать в спину: «Может, уже и не болеешь за команду?» — добавил собеседник RT.

Ранее Мостовой рассказал, почему положительно относится к расширению Российской премьер-лиги.