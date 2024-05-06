Эксперт Фенуик: ядерные учения России стали предупреждением всем странам НАТО

Объявленные Россией ядерные учения — это предупреждение всем странам НАТО, которые продолжают поставку оружия на Украину, заявил в эфире французского LCI эксперт по международным вопросам Галлагер Фенуик.

«(Путин. — RT) предупреждает Эммануэля Макрона, но у него длинный список... Учения адресованы всей контактной группе «Рамштайн»... странам, которые поддерживают Украину политически, финансово и военными методами», — цитирует его РИА Новости.

Лидер демократического меньшинства в палате представителей американского конгресса Хаким Джеффрис ранее заявил в интервью телеканалу CBS News, что США в случае падения Украины, возможно, придётся вмешаться в конфликт, задействовав свои войска.

6 мая Министерство обороны РФ заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».