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«СТРАНА.ua»: СБУ задержала начальника департамента управления госохраны

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СБУ задержала главу департамента управления госохраны Андрея Гука по обвинению в передаче секретной информации по охраняемым лицам, в частности по Владимиру Зеленскому.
«СТРАНА.ua»: СБУ задержала начальника департамента управления госохраны
  • РИА Новости
  • © Григорий Василенко

«СБУ по подозрению в госизмене задержала... Гука. Гука подозревают в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам (в том числе и по президенту) иностранным спецслужбам», — сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник.

По данным издания, украинские спецслужбы задержали ещё одного сотрудника госохраны по обвинению в пособничестве Гуку.

Ранее ФСБ задержала в Запорожской области передававшего данные о ВС России в СБУ.

Также ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух украинских агентов, готовивших теракты.

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