«СТРАНА.ua»: СБУ задержала начальника департамента управления госохраны
- РИА Новости
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«СБУ по подозрению в госизмене задержала... Гука. Гука подозревают в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам (в том числе и по президенту) иностранным спецслужбам», — сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник.
По данным издания, украинские спецслужбы задержали ещё одного сотрудника госохраны по обвинению в пособничестве Гуку.
Ранее ФСБ задержала в Запорожской области передававшего данные о ВС России в СБУ.
Также ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух украинских агентов, готовивших теракты.