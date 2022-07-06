В «Спартаке» рассказали о начале оформления Fan ID для игроков и сотрудников клуба

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб начал оформлять Fan ID для игроков и сотрудников команды.

«Клуб занимается централизованным оформлением карты болельщика для игроков и сотрудников», — сообщил Зеленов ТАСС.

По закону вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков сообщил, что планирует оформить Fan ID для посещения футбольных матчей.

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