РФС построит футбольный центр для сборной России в Сочи

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Российский футбольный союз (РФС) построит новую футбольную базу для сборной России.
РФС построит футбольный центр для сборной России в Сочи
  • РИА Новости

«Это важный инфраструктурный проект для всего нашего футбола — пользоваться им смогут не только сборные, но и профессиональные клубы, которые до последнего времени проводили учебно-тренировочные сборы за рубежом», — приводит слова президента РФС Александра Дюкова пресс-служба организации.

Он также подчеркнул, что будет правильно, если у сборной и клубов появится возможность готовиться в хороших условиях на территории России. По мнению Дюкова, проект важен не только для РФС, но и для развития «Сириуса».

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Ранее Дюков рассказал, какие санкции грозят «Спартаку» в случае бойкотирования Суперкубка.

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