РФС построит футбольный центр для сборной России в Сочи
- РИА Новости
«Это важный инфраструктурный проект для всего нашего футбола — пользоваться им смогут не только сборные, но и профессиональные клубы, которые до последнего времени проводили учебно-тренировочные сборы за рубежом», — приводит слова президента РФС Александра Дюкова пресс-служба организации.
Он также подчеркнул, что будет правильно, если у сборной и клубов появится возможность готовиться в хороших условиях на территории России. По мнению Дюкова, проект важен не только для РФС, но и для развития «Сириуса».
28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
Ранее Дюков рассказал, какие санкции грозят «Спартаку» в случае бойкотирования Суперкубка.