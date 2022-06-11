Тренер Тер-Аванесов оценил перспективы дочери и. о. главы ВФЛА Приваловой

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Заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов высказался о перспективах в лёгкой атлетике Марии Приваловой, дочери исполняющей обязанности президента ВФЛА Ирины Приваловой.
Тренер Тер-Аванесов оценил перспективы дочери и. о. главы ВФЛА Приваловой
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«К Парижу Маше будет 23 года, и нам, конечно, хотелось бы попасть на Олимпиаду и выступить там успешно. Привалова уже участвовала в юношеских Олимпийских играх в Аргентине, стала там третьей. Но сейчас она учится в МГУ, и это накладывает свой отпечаток на подготовку. Учиться и тренироваться на высшем уровне очень тяжело, это большая нагрузка на организм», — сказал Тер-Аванесов в интервью RT.

При этом он считает, что юной спортсменке надо выдержать этот сложный период, а потом полностью переключиться на профессиональный спорт. По его словам, мотивация у Марии на данный момент очень высокая. 

«Взрослый спорт начинается с 21 года, и к этому моменту нужно подойти готовым по всем параметрам — физически, психологически, интеллектуально. Она очень талантливый человек, у неё есть внутренний стержень, она очень хочет добиться больших высот. Она скоростная, в маму, но при этом не может выразить себя на дорожке. По психологии она больше тяготеет к шести попыткам, чем к единственному забегу», — добавил специалист.

Ранее Тер-Аванесов заявил, что Москва показала себя столицей лёгкой атлетики.

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