Заслуженный тренер России Тер-Аванесов: Москва показала себя столицей лёгкой атлетики

Заслуженный тренер России Евгений Тер-Аванесов поделился мнением о Неделе лёгкой атлетики в Москве, которая завершится 13 июня.

«Мы продемонстрировали, что на самом деле можем проводить хорошие соревнования. Сегодня Москва показала себя не только столицей государства, но и столицей лёгкой атлетики. На мой взгляд, получился продукт, который уже сегодня можно продавать», — сказал Тер-Аванесов в интервью RT.

По его мнению, необходимо проводить как можно больше подобных турниров.

«В регионах такие же нужно организовывать. 12 июня мы со спортсменами будем выступать в Твери на прекрасных соревнованиях, которые пройдут прямо на площади в центре города. И это отличный подход к популяризации. Как можно больше детей должны прийти на эти соревнования, а потом и в секции», — добавил специалист.

Ранее Тер-Аванесов высказался о мотивации легкоатлетов при недопуске к международным стартам.