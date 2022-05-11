«Финикс» разгромил «Даллас» в матче плеф-офф НБА, Букер набрал 28 очков
- AP
- © Ross D. Franklin
Встреча прошла в Финиксе и завершилась со счётом 110:80.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Девин Букер, который набрал 28 очков. У «Маверикс» 28 результативных баллов в свой актив записал Лука Дончич, также совершивший 11 подборов.
Таким образом, «Санз» снова повели в серии — 3-2. Следующий матч между командами состоится 13 мая в Далласе.
Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт Уорриорз» одолел «Мемфис Гриззлис» в матче плей-офф НБА.