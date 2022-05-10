«Голден Стэйт» одолел «Мемфис» в матче плей-офф НБА

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«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Голден Стэйт» одолел «Мемфис» в матче плей-офф НБА
  • AP
  • © Tony Avelar

Встреча прошла в Сан-Франциско и завершилась со счётом 101:98.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, который набрал 32 очка. В составе «Гриззлиз» 21 балл в свой актив записал Джарен Джексон.

Таким образом, «Голден Стэйт» укрепили преимущество в текущей серии — 3:1. Следующая игра между командами состоится 12 мая в Мемфисе.

Ранее сообщалось, «Бостон Селтикс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА.

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