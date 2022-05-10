Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» одолеть «Милуоки» в серии плей-офф НБА

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«Бостон Селтикс» одержал победу над «Милуоки Бакс» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Тейтума помог «Бостону» одолеть «Милуоки» в серии плей-офф НБА
  • AP
  • © Morry Gash

Игра состоялась в Милуоки и завершилась со счётом 116:108.

Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который набрал 34 очка. В составе «Селтикс» лучший результат у Джейсона Тейтума — 30 очков и 13 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал равным (2:2). Следующая игра состоится 12 мая в Бостоне.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия Севенти Сиксерс» переиграл на своей площадке «Майами Хит» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф НБА.

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