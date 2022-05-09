«Майами» проиграл «Филадельфии» в матче плей-офф НБА, Батлер набрал 40 очков

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«Филадельфия Севенти Сиксерс» переиграл на своей площадке «Майами Хит» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Майами» проиграл «Филадельфии» в матче плей-офф НБА, Батлер набрал 40 очков
  • AP
  • © Matt Slocum

Игра, которая прошла на арене «Веллс Фарго Центр», завершилась со счётом 116:108 в пользу команды из Пенсильвании.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Майами» Джимми Батлер, который набрал 40 очков. Его партнёр по команде защитник Тайлер Хирро оформил дабл-дабл (11 очков, десять подборов). В составе «Филадельфии» лучшим стал защитник Джеймс Харден (31), который записал на свой счёт 31 очко. Центровой Джоэл Эмбиид набрал 24 очка и сделал 11 подборов.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-2.

Пятый матч пройдёт в Майами 11 мая.

В другом матче дня «Даллас Маверикс» переиграл дома «Финикс Санз» — 111:101. Счёт в серии — 2-2.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Дончича помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Финиксом» в плей-офф НБА.

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