«Майами» проиграл «Филадельфии» в матче плей-офф НБА, Батлер набрал 40 очков
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Игра, которая прошла на арене «Веллс Фарго Центр», завершилась со счётом 116:108 в пользу команды из Пенсильвании.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Майами» Джимми Батлер, который набрал 40 очков. Его партнёр по команде защитник Тайлер Хирро оформил дабл-дабл (11 очков, десять подборов). В составе «Филадельфии» лучшим стал защитник Джеймс Харден (31), который записал на свой счёт 31 очко. Центровой Джоэл Эмбиид набрал 24 очка и сделал 11 подборов.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2-2.
Пятый матч пройдёт в Майами 11 мая.
В другом матче дня «Даллас Маверикс» переиграл дома «Финикс Санз» — 111:101. Счёт в серии — 2-2.
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Дончича помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Финиксом» в плей-офф НБА.