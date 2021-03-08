Бронза Елистратова в многоборье и дисквалификация эстафетной команды: чем завершился для сборной России ЧМ по шорт-треку

В голландском Дордрехте завершился чемпионат мира по шорт-треку. Россиянин Семён Елистратов стал бронзовым призёром в многоборье. Подняться на пьедестал почёта ему помогла ошибка соперника, рано финишировавшего в последнем забеге. Софья Просвирнова так и не смогла выиграть ни одной медали из-за нарушения правил и двух падений в финалах. В мужской эстафете сборная России заняла второе место, однако была дисквалифицирована по окончании забега за толчок соперника.

Чудесная бронза Елистратова

Последний день чемпионата мира по шорт-треку был особенным для российского спортсмена Семёна Елистратова. Он уже выиграл серебро и бронзу в субботу и благодаря такому результату претендовал на медаль в самой престижной дисциплине шорт-трека — многоборье. Два года назад он также выигрывал бронзу по итогам всех личных стартов и был готов улучшить свой результат. Для этого ему оставалось проявить себя в беге на 1000 метров и суперфинале на 3000 метров.

С первой задачей Елистратов практически справился. Он добрался до финала, став единственным спортсменом, который принял участие во всех решающих забегах в олимпийских дисциплинах. Некоторое время он лидировал, но не смог тактически переиграть соперников и финишировал пятым, набрав совсем немного очков в зачёт многоборья. При этом первое и второе места заняли венгерские братья Шаолинь Шандор и Шаоанг Лю — именно они опережали Елистратова в многоборье по итогам субботы.

🔥 After seeing his brother Shaoang Liu 🇭🇺 winning the 500m yesterday, it's gold for Shaolin Liu 🇭🇺 in the 1000m today 🥇



Shaoang 🇭🇺 takes the silver today with bronze for Pietro Sighel 🇮🇹 #ShortTrackSkating#WorldShortTrackpic.twitter.com/qltsXME18M — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) March 7, 2021

В забеге на 3000 метров россиянину нужно было в первую очередь бороться с братьями Лю, но неожиданно все карты спутал француз Себастьен Лепап. До старта он претендовал на медаль в многоборье лишь при условии, что выиграет эту гонку, а соперники потеряют необходимые им очки. Лепап сразу включился в борьбу и смог обойти бежавших в единой группе соперников на целых два круга.

Этот рывок француза действительно помог ему ненадолго сместить Елистратова с третьей строчки в общем зачёте, но тут же невероятным образом вернул его обратно. Когда Лепап начинал последний круг, судьи ударили в колокол, чтобы сообщить ему об этом. Но не все спортсмены из общей группы знали, что этот сигнал относился именно к французу. Шаоан Лю на следующем круге прекратил бег, хотя для него гонка ещё продолжалась.

Когда он понял, что допустил ошибку, то оказался уже за Елистратовым, который финишировал на пятом месте. Сам того не желая, венгр позволил россиянину набрать два лишних очка в зачёте многоборья, которые как раз были необходимы, чтобы завоевать вторую подряд бронзу чемпионата мира. На первом месте так и остался Шаоанu Лю, серебряным призёром стал его брат, а Лепап, своей прытью сбивший соперников с толку, занял четвёртое место.

Чёрная полоса Просвирновой

После второго дня соревнований женская сборная России по шорт-треку едва не понесла ощутимую потерю. Софья Просвирнова упала в финале 500-метровки и не просто упустила шанс на медаль, но и сильно ушибла плечо. Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева заявляла, что спортсменка может сняться с оставшихся забегов, но всё-таки в воскресенье она почувствовала себя лучше и вышла на старт.

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Однако Просвирнову продолжили преследовать одна неудача за другой. В четвертьфинале забега на 1000 метров россиянка уверенно шла впереди, когда перед ней вдруг появилась малоизвестная словачка Алиса Порубска. В повороте Просвирнова задела соперницу и после финиша получила за это дисквалификацию. Из россиянок продолжить борьбу в этой дисциплине смогла только Екатерина Ефременкова, и она заняла шестое место.

У Просвирновой ещё оставался шанс выиграть личную медаль в многоборье благодаря удачному выступлению на 3000 метрах. Золото в нём уже обеспечила себе голландка Сюзанне Схюлтинг, выигравшая все три олимпийские дисциплины, но на серебро или бронзу россиянка продолжала претендовать, тем более что именно она на чемпионате Европы была лучшей на самой длинной дистанции. Однако в суперфинале Просвирнова задела конёк канадки Кортни Саро и упала незадолго до финиша. И в гонке, и в общем зачёте она стала лишь седьмой, хотя ещё недавно поднималась на пьедестал почёта не менее сильного по составу европейского первенства.

Неудачные эстафеты

Последний шанс порадовать себя у Просвирновой был в финале эстафеты, но в нём чёрная полоса спортсменки из Санкт-Петербурга продолжилась. Этот забег сулил россиянкам как минимум борьбу за серебро с командой Франции, особенно после падения лидера итальянской команды Арианны Фонтаны.

Однако за девять кругов до финиша Просвирнова опять упала, причём на этот раз ей никто уже не помогал. Возвращаться в борьбу, как это сделали итальянки, было уже поздно, и сборная России финишировала четвёртой. Победу отпраздновали голландки во главе со Схюлтинг, которая установила историческое достижение — ни одной девушке до неё ещё не удавалось выиграть все пять золотых медалей на одном чемпионате мира.

В мужском финале сборная России тоже боролась за медали, несмотря на то, что решающую гонку пропускал Елистратов. В середине забега россияне занимали третье место и практически гарантировали его себе, когда при смене этапа упал итальянский спортсмен. Ближе к финишу им даже удалось обойти сборную Венгрии с братьями Лю в составе и выиграть серебро вслед за хозяевами льда. Однако радость от медали была недолгой — вскоре выяснилось, что итальянец упал не сам, а задел ногу одного из российских шорт-трекистов. В итоге вся команда подверглась дисквалификации.

It's Netherlands 🇳🇱 again! The Dutch men secured the gold 🥇 on home soil ahead of Hungary 🇭🇺 and Italy 🇮🇹



The Dutch claimed their third World title in the Men's Relay after taking home gold in both 2014 and 2017 🔥#ShortTrackSkatingpic.twitter.com/3EM6RChYum — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) March 7, 2021

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов отметил, что с таким решением судей не согласен, но итоговое выступление шорт-трекистов, занявших пятое место в медальном зачёте, оценил позитивно.

«В целом, если смотреть по количеству медалей, в принципе, считаю, что это нормальный результат, хотя команда не смогла полностью показать весь потенциал, который у неё есть. Это шорт-трек — где-то не повезло, где-то, я считаю, нас слишком строго судили, например, в мужской эстафете. У Сони неудачно сложился чемпионат мира. Понимаем, что она на большее способна. Но, опять же, учитывая отсутствие стартовой практики, в целом выступили нормально. Впереди есть год, за который мы нормально сможем подготовиться к Олимпийским играм», — подвёл итоги Кравцов в разговоре с РИА Новости.