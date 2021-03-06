Две медали Елистратова, падение Просвирновой и попадание в финал в эстафетах: как россияне выступают на ЧМ по шорт-треку
- РИА Новости
- © Владимир Песня
Елистратов без побед, но с медалями
Пандемия коронавируса негативно повлияла на соревновательный календарь многих видов спорта, но особенно сильно она затронула шорт-трек. В этом сезоне Международный союз конькобежцев смог организовать всего лишь два международных турнира — чемпионат Европы и чемпионат мира.
Первый из них состоялся ещё в январе в Гданьске и принёс сборной России четыре золотые медали из десяти возможных. Мировое первенство проходит в эти дни в нидерландском Дордрехте. В нём, правда, не смогли принять участие сильные сборные Южной Кореи, Китая и Великобритании, но зато конкуренцию европейским конькобежцам составили канадцы и американцы.
В пятницу чемпионат мира начался с отборочных забегов, а в субботу разыгрывались первые четыре комплекта наград на дистанциях 1500 и 500 м. У мужчин единственным спортсменом, который дважды поднимался на пьедестал почёта, стал действующий чемпион Европы в многоборье Семён Елистратов.
В финале бега на 1500 м не смог принять участие один из фаворитов Шинки Кнегт из Нидерландов. В предыдущем раунде он сбил с ног казахстанца Адиля Гадиахметова, за что сам получил дисквалификацию, а сопернику дал возможность без борьбы пройти дальше. Таким же путём в финал пробился Шарль Амлен из Канады.
В решающем забеге 36-летний спортсмен не стал отсиживаться за спинами молодых соперников, а повёл их за собой. Ни Елистратов, ни показавший лучшее время в полуфинале нидерландец Ицхак де Лат угнаться за канадцем не смогли. Он неожиданно выиграл свою 14-ю золотую медаль — больше титулов среди мужчин только у Виктора Ана. Де Лат же выиграл меньше одной десятой секунды у Елистратова, для которого эта бронза стала седьмой медалью на чемпионатах мира.
🔥 2014 Olympic 1500m champion Charles Hamelin 🇨🇦 does it again!— ISU Speed Skating (@ISU_Speed) March 6, 2021
Hamelin just claimed his third World title in the Men's 1500m, after winning the gold in 2014 and 2018 👀 #ShortTrackSkating#WorldShortTrackpic.twitter.com/MswrT0MMit
Затем шорт-трекисты разыграли награды на самой короткой олимпийской дистанции. В ней Кнегт вновь стал одним из антигероев, сбив в полуфинале Амлена и сильного венгра Шаолиня Шандора Лю. Все трое закончили борьбу, и это давало шанс Елистратову всё-таки завоевать титул. Но в финале за своего старшего брата отыгрался Шаоан Лю. Молодой спортсмен с китайскими корнями встал стеной перед Елистратовым и завоевал золото, а россиянину пришлось довольствоваться серебром.
It's 🥇 for Shaoang Liu 🇭🇺 in the Men's 500m as he finishes ahead of Semen Elistratov (RSU) and Pietro Sighel 🇮🇹 #ShortTrackSkating#WorldShortTrackpic.twitter.com/lMDVjDmFi8— ISU Speed Skating (@ISU_Speed) March 6, 2021
Помимо отдельных дистанций, шорт-трекисты также определяют лучшего в многоборье. Елистратов хотя и завоевал две медали, но по итогам первого дня всё-таки пропустил вперёд Амлена и Шаоана Лю, так как за первые места им досталось довольно много очков. Но россиянин уступает им обоим всего два балла и пока сохраняет шанс на то, чтобы выиграть главный приз чемпионата мира.
Четвёртое место и падение Просвирновой
Для лидера женской сборной России Софии Просвирновой первый день чемпионата мира сложился не так удачно. В беге на 1500 м она могла по праву считаться одной из фавориток — в её активе есть бронза и последнего чемпионата мира на этой дистанции, и недавнего чемпионата Европы.
Однако россиянке досталась крайне неудобная дорожка, и весь забег она провела в хвосте группы, практически не имея шансов включиться в борьбу за медали. Лишь на последнем круге она вырвалась на четвёртое место, проиграв первой тройке приличные для шорт-трека шесть десятых секунды. Победу отпраздновала нидерландка Сюзанне Схюлтинг, которая ещё на континентальном первенстве доказала свою силу, выиграв три личные дистанции и многоборье.
Шанс отыграться у Просвирновой был в беге на 500 м. Она снова вышла в финал, хотя и с большими трудностями — её сбила с ног канадка Флоранс Брюнель, после чего россиянка вылетела в борт катка и ударилась головой. По решению судей Просвирнова была допущена к участию в финале, однако ей досталась самая дальняя от поворота дорожка.
Спортсменке из Санкт-Петербурга пришлось сразу же отчаянно бороться за более выгодную позицию, и в этот раз она сама не удержалась на ногах и упала, ушибив при этом руку. Оба выхода в финал так и не принесли Просвирновой ни одной медали. Золото же во второй раз за день досталось Схюлтинг.
Надежды на эстафеты
В субботу также состоялись первые забеги в эстафетах. Из-за недобора участников мужчины и женщины начали борьбу в этой дисциплине сразу с полуфинала. Для российских команд отбор прошёл довольно напряжённо. Так, девушки на протяжении всей гонки держались на третьем месте, в то время как нужно было попасть в первую двойку. Лишь на последнем круге Екатерина Ефременкова вывела команду в финал.
Так же непросто складывался и мужской полуфинал. Россияне то поднимались на первое место, то пропускали вперёд спортсменов из Италии и Канады. В итоге сборную спас финишный спурт Дениса Айрапетяна.
7 марта в Дордрехте пройдут финалы в эстафетах, а предварять их будут розыгрыш медалей в беге на 1000 м и забеги на 3000 м, в которых определятся призёры шорт-трекового многоборья.
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