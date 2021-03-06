Елистратов завоевал серебро ЧМ по шорт-треку на дистанции 500 м
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Елистратов преодолел дистанцию за 40,603 секунды, уступив победителю, венгру Шаоану Лю 0,079 секунды.
Третье место занял итальянец Пьетро Сигель.
В женских соревнованиях на дистанции 500 м лучшей из россиянок стала Софья Просвирнова, пробившаяся в финал, в котором не сумела финишировать, и таким образом занявшая пятое место. Первое и третье места заняли нидерландки Сюзанне Схюлтинг и Селма Поутсма, а второй стала итальянка Арианна Фонтана.
Ранее сообщалось, что Елистратов завоевал бронзу ЧМ на дистанции 1500 м.