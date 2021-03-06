Елистратов завоевал серебро ЧМ по шорт-треку на дистанции 500 м

Россиянин Семён Елистратов занял второе место на дистанции 500 м на чемпионате мира по шорт-треку в нидерландском Дордрехте.

Елистратов преодолел дистанцию за 40,603 секунды, уступив победителю, венгру Шаоану Лю 0,079 секунды.

Третье место занял итальянец Пьетро Сигель.

В женских соревнованиях на дистанции 500 м лучшей из россиянок стала Софья Просвирнова, пробившаяся в финал, в котором не сумела финишировать, и таким образом занявшая пятое место. Первое и третье места заняли нидерландки Сюзанне Схюлтинг и Селма Поутсма, а второй стала итальянка Арианна Фонтана.

Ранее сообщалось, что Елистратов завоевал бронзу ЧМ на дистанции 1500 м.