Елистратов завоевал бронзу ЧМ по шорт-треку на дистанции 1500 м

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Россиянин Семён Елистратов занял третье место на дистанции 1500 м на чемпионате мира по шорт-треку в нидерландском Дордрехте.
Елистратов завоевал бронзу ЧМ по шорт-треку на дистанции 1500 м
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Елистратов преодолел дистанцию за 2 минуты 18,369 секунды, уступив победителю, канадцу Шарлю Амлену, 0,153 секунды.

Второе место занял нидерландец Ицхак де Лат.

В женских соревнованиях на дистанции 1500 м лучшей из россиянок стала Софья Просвирнова, занявшая четвёртое место  с результатом 2 минуты 37,757 секунды. Первое и третье места заняли нидерландки Сюзанне Схюлтинг и Ксандра Велзебур, а второй стала канадка Кортни Саро.

Ранее сообщалось, что россияне стали четвёртыми в медальном зачёте на ЧМ по конькобежному спорту.

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