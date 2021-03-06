Елистратов завоевал бронзу ЧМ по шорт-треку на дистанции 1500 м
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Елистратов преодолел дистанцию за 2 минуты 18,369 секунды, уступив победителю, канадцу Шарлю Амлену, 0,153 секунды.
Второе место занял нидерландец Ицхак де Лат.
В женских соревнованиях на дистанции 1500 м лучшей из россиянок стала Софья Просвирнова, занявшая четвёртое место с результатом 2 минуты 37,757 секунды. Первое и третье места заняли нидерландки Сюзанне Схюлтинг и Ксандра Велзебур, а второй стала канадка Кортни Саро.
Ранее сообщалось, что россияне стали четвёртыми в медальном зачёте на ЧМ по конькобежному спорту.