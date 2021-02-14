Россияне стали четвёртыми в медальном зачёте на ЧМ по конькобежному спорту

Российские конькобежцы заняли четвёртое место в медальном зачёте на чемпионате мира в голландском Херенвене.

Отечественные спортсмены за время соревнований завоевали одну золотую, три серебряные и семь бронзовых наград.

Возглавила медальный зачёт команда Нидерландов (семь золотых, шесть серебряных, пять бронзовых медалей). Второе место заняли представители США (два золота, одно серебро), а тройку лучших замкнули шведы (два золота).

Ранее сообщалось, что Александр Румянцев стал третьим на дистанции 10 000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту в Херенвене.