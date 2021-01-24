Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧЕ по шорт-треку
- AFP
Российские спортсмены завоевали восемь медалей — четыре золотые, серебряную и три бронзовые.
Победу одержали Семён Елистратов (многоборье, 1000 м, 1500 м) и Константин Ивлиев (500 м).
Серебряная награда в активе Дениса Айрапетяна (1500 м).
Бронзовые медали завоевали Софья Просвирнова (1500 м, многоборье) и мужская сборная в эстафете.
Российская команда заняла второе место в общем зачёте турнира. Первое место досталось сборной Нидерландов — пять золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. Тройку замкнула команда Франции с одной золотой наградой.
Ранее сообщалось, что Елистратов выиграл золото на ЧЕ по шорт-треку, победив на дистанции 1000 м.