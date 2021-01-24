Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧЕ по шорт-треку

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Сборная России по шорт-треку заняла второе место в общекомандном зачёте чемпионата Европы в польском Гданьске.
Сборная России заняла второе место в медальном зачёте ЧЕ по шорт-треку
  • AFP

Российские спортсмены завоевали восемь медалей — четыре золотые, серебряную и три бронзовые.

Победу одержали Семён Елистратов (многоборье, 1000 м, 1500 м) и Константин Ивлиев (500 м).

Серебряная награда в активе Дениса Айрапетяна (1500 м).

Бронзовые медали завоевали Софья Просвирнова (1500 м, многоборье) и мужская сборная в эстафете.

Российская команда заняла второе место в общем зачёте турнира. Первое место досталось сборной Нидерландов — пять золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей. Тройку замкнула команда Франции с одной золотой наградой.

Ранее сообщалось, что Елистратов выиграл золото на ЧЕ по шорт-треку, победив на дистанции 1000 м.

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