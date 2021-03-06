Просвирнова может пропустить остаток ЧМ по шорт-треку из-за травмы

Россиянка Софья Просвирнова из-за травмы может пропустить остаток чемпионата мира по шорт-треку в нидерландском Дордрехте.

По словам исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвары Барышевой, которые передаёт ТАСС, состояние Просвирновой вызывает опасения.

«После падения есть проблемы с рукой. Неизвестно, сможет ли она завтра принять участие в соревнованиях. Пообщалась с тренерами, они сказали, что у Сони ушиб руки, точнее пока не ясно. Ждём завтрашнего дня», — добавила Барышева.

23-летняя Просвирнова упала на старте финала на дистанции 500 м и не сумела продолжить забег.

В заключительный день соревнований, 7 марта, среди женщин буду разыграны три комплекта наград — на дистанциях 1000 м, 3000 м и в эстафете на 3000 м.

Ранее сообщалось, что Елистратов завоевал серебро ЧМ по шорт-треку на дистанции 500 м.