Просвирнова может пропустить остаток ЧМ по шорт-треку из-за травмы

Короткая ссылка
Россиянка Софья Просвирнова из-за травмы может пропустить остаток чемпионата мира по шорт-треку в нидерландском Дордрехте.
Просвирнова может пропустить остаток ЧМ по шорт-треку из-за травмы
  • © РИА Новости / Владимир Песня

По словам исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвары Барышевой, которые передаёт ТАСС, состояние Просвирновой вызывает опасения.

«После падения есть проблемы с рукой. Неизвестно, сможет ли она завтра принять участие в соревнованиях. Пообщалась с тренерами, они сказали, что у Сони ушиб руки, точнее пока не ясно. Ждём завтрашнего дня», — добавила Барышева.

23-летняя Просвирнова упала на старте финала на дистанции 500 м и не сумела продолжить забег.

В заключительный день соревнований, 7 марта, среди женщин буду разыграны три комплекта наград — на дистанциях 1000 м, 3000 м и в эстафете на 3000 м.

Ранее сообщалось, что Елистратов завоевал серебро ЧМ по шорт-треку на дистанции 500 м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить