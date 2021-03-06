Просвирнова может пропустить остаток ЧМ по шорт-треку из-за травмы
- © РИА Новости / Владимир Песня
По словам исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвары Барышевой, которые передаёт ТАСС, состояние Просвирновой вызывает опасения.
«После падения есть проблемы с рукой. Неизвестно, сможет ли она завтра принять участие в соревнованиях. Пообщалась с тренерами, они сказали, что у Сони ушиб руки, точнее пока не ясно. Ждём завтрашнего дня», — добавила Барышева.
23-летняя Просвирнова упала на старте финала на дистанции 500 м и не сумела продолжить забег.
В заключительный день соревнований, 7 марта, среди женщин буду разыграны три комплекта наград — на дистанциях 1000 м, 3000 м и в эстафете на 3000 м.
Ранее сообщалось, что Елистратов завоевал серебро ЧМ по шорт-треку на дистанции 500 м.