4 золота ЧЕ в шорт-треке, победная серия в акробатике и триумф Павличенко: как россияне выступают в зимних видах спорта

Сборная России по шорт-треку завоевала четыре золотые медали на чемпионате Европы в Гданьске. Максим Буров продлил победную серию на этапе Кубка мира по фристайлу в Москве и приблизился к завоеванию второго «Хрустального глобуса». Саночник Семён Павличенко взял две награды КМ в Инсбруке, в том числе одну — высшей пробы. А конькобежец Артём Арефьев впервые в карьере занял первое место в рамках Кубка планеты. Как отечественные спортсмены выступают в зимних видах — в материале RT.

Шорт-трек

В пятницу в польском Гданьске стартовал чемпионат Европы по шорт-треку. Уже второй соревновательный день, когда непосредственно начался розыгрыш наград, принёс стране три медали. На дистанции 1500 метров у мужчин победу одержал 30-летний чемпион мира и Европы Семён Елистратов. Вслед за ним финишировал ещё один россиянин Денис Айрапетян.

Куда более неожиданным стал успех молодого Константина Ивлиева на 500-метровке. Он более чем на 0,1 секунды опередил Пьетро Сигеля и впервые в карьере стал обладателем награды высшей пробы первенства Европы. Не остались без медалей и россиянки. Софья Просвирнова заняла третье место на дистанции 1500 метров, уступив Сюзанне Схюлтинг и Анне Зайдель.

В воскресенье победная серия Елистратова продолжилась. Он финишировал первым на 1000 м. Попутно Семёну удалось обеспечить себе уверенное лидерство в многоборье с 71 баллом. На 16 очков от него отстали Сигель и Ицхак де Лаат.

«Скажу очень просто. Что делает из обезьяны человека? Труд и желание работать и совершенствоваться. Я спокойно готовился к турниру, вот и получился результат. Очень счастлив, что стал чемпионом Европы в многоборье, наверное, это подтверждает мою стабильность», — приводит слова спортсмена «Р-Спорт».

У женщин многоборье выиграла Схюлтинг, которая первенствовала во всех личных гонках (102 очка). Просвирнова с одной бронзовой наградой расположилась третьей (53). Закончилось же первенство эстафетами.

Российским мужчинам удалось положить в копилку команды очередную медаль — бронзовую. Женщины вовсе заняли первое место. Однако радость была недолгой. Сразу после окончания гонки отечественный коллектив получил дисквалификацию за нарушение правил прохождения дистанции.

В результате отечественная сборная закончила турнир на втором месте в неофициальном командном зачёте с восемью медалями в активе, четыре из которых — золотые. Первую строчку заняли шорт-трекисты из Нидерландов, которые принесли своей стране 12 наград (пять — высшей пробы).

Конькобежный спорт

Впервые за долгое время вышли на лёд и конькобежцы. Планировалось, что Кубок мира начнётся ещё в ноябре, но пандемия коронавируса внесла в эти планы свои коррективы и первые четыре этапа оказались отменены. В результате состоятся только два (оба — в Херенвене), результаты которых будут учитываться при квалификации на ЧМ.

Единственную золотую медаль на выходных России принёс Артём Арефьев. Причём ему удалось одержать первую в карьере победу на этапах КМ. Спортсмену не оказалось равных во втором забеге на 500 метров. Россиянин обновил личный рекорд — 34,459 секунды. В первом забеге на данную дистанцию бронзу завоевал чемпион мира Руслан Мурашов.

«Спринт — это вообще про талант и про данные. Арефьев — очень талантливый спринтер. Мы ждали, что Артём побьёт ещё и юниорские рекорды мира. Даже в субботу Артём пробежал с ошибками, но уже было видно, что он способен на очень высокий результат. Так что он оправдывает ожидания. И для нас его победа не сюрприз», — цитирует «Р-Спорт» исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвару Барышеву.

Успешно выступили на самой короткой дистанции и российские конькобежки, завоевав три медали. А Ангелина Голикова взяла сразу два серебра. Во втором забеге компанию на подиуме ей составила Ольга Фаткулина, показавшая третий результат. А вот призёр чемпионата мира Дарья Качанова наверняка пожалела, что вышла на старт, ведь падение помешало ей принять участие в 1000-метровке.

В воскресенье медаль также удалось завоевать Сергею Трофимову. Он занял третье место на самой длинной дистанции — 5000 м. Россиянин уступил двум представителям Нидерландов — Патрику Русту и Свену Крамеру.

А вот для одного из лидеров сборной Павла Кулижникова турнир получился не слишком удачным. Первый старт в текущем международном сезоне закончился для него падением. Обладатель двух мировых рекордов не устоял на ногах на 500-метровке в субботу. В результате он вынужден был бежать лишь в дивизионе B, где занял первое место. А на дистанции 1000 м Кулижников довольствовался бронзой. Опередили Павла сразу два голландца — Томас Крол и Кай Вербай.

Фристайл

В субботу Москва в 11-й раз приняла этап Кубка мира по лыжной акробатике. У российских болельщиков был повод порадоваться за Максима Бурова — он одержал четвёртую победу подряд, став ещё ближе к своему второму «Хрустальному глобусу».

Буров был сильнее всех в каждом раунде — и в квалификации, и в первой финальной попытке, и во второй. За свой главный прыжок он набрал 126,24 балла, почти на десять очков обойдя серебряного призёра Кристофера Лиллиса из США. Третье место занял Ноэ Рот из Швейцарии.

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин уверенно лидирует в общем зачёте и вряд ли упустит первое место, даже если не примет участие в одном из трёх оставшихся этапов в Белоруссии, США и Казахстане.

В женских соревнованиях лучший результат среди россиянок показала Любовь Никитина. Вице-чемпионка мира заняла четвёртое место, на такой же позиции она располагается и в общем зачёте.

Санный спорт

В Инсбруке состоялся предпоследний этап Кубка мира по санному спорту. Австрийская трасса в этом сезоне уже принимала у себя лучших саночников планеты, но из-за коронавируса ей пришлось провести соревнования вновь.

В ноябре у российских спортсменов не получилось завоевать награды в индивидуальных дисциплинах, но на этот раз удача улыбнулась Семёну Павличенко. В заездах одноместных саней он занял второе место и выиграл первую для себя медаль в сезоне. При этом золото оказалось совсем близко — россиянин лидировал после первого спуска, а после второго уступил всего лишь 0,006 секунды немцу Феликсу Лоху.

В последний день соревнований Павличенко всё-таки поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. Он выиграл состязания в спринте, установив рекорд трассы в этой дисциплине. Такой набор медалей позволил россиянину улучшить свои позиции в общем зачёте и подняться на третье место. На заключительном этапе в Санкт-Морице у него даже будет шанс сместить со второй строчки немца Йоханнеса Людвига.

Бобслей и скелетон

А вот этап Кубка мира по бобслею и скелетону в немецком Кёнигзее получился для россиян не слишком удачным. Отечественные бобслеисты вовсе остались без наград во всех трёх видах программы.

В скелетоне же третью строчку удалось занять Александру Третьякову. Первый заезд получился для олимпийского чемпиона откровенно неудачным, но во втором он сумел исправить свои ошибки и в результате даже поднялся на подиум, пропустив вперёд Александра Гасснера и Юн Сун Бина.

В соревнованиях женщин Елена Никита, напротив, после первого заезда шла второй. Однако следующий едва не закончился трагедией. Отечественная спортсменка совершила грубую ошибку в одном из виражей и только чудом не вылетела из скелетона. В результате она опустилась на пятую строчку.