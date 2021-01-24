Губерниев: русский биатлон вернулся на вершину

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу женской сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антерсельве.
Губерниев: русский биатлон вернулся на вершину
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Очень рад за наших девчонок! Эта победа становится исторической. Как я и предполагал, ничуть не сомневаясь, русский биатлон вернулся на вершину. Хочу сказать спасибо тренерам. Они делают всё для того, чтобы здорово выступать, общаться с болельщиками, журналистами. В общем, биатлон продолжает быть спортом номер один в России. К чемпионату мира мы подходим в рабочем тонусе, знаем, что делать. Мы будем сражаться. Я доволен тем, как всё проходит на данный момент», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Победу сборной России в эстафетной гонке принесли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Ранее Хованцев объяснил причину неудачного выступления россиян в масс-старте на этапе КМ в Антерсельве.

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