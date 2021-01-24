Хованцев объяснил причину неудачного выступления россиян в масс-старте на этапе КМ в Антерсельве

Бывший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал результаты мужского масс-старта на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

«Провалились в стрельбе. Все проиграли! Сегодня надо было стрелять в ноль. Начало гонки было небыстрым, первый круг лидеры шли не торопясь, потом наши начали отставать. Стрельба психологически повлияла. Мы вышли на старт, хотели выступить хорошо, но не все спортсмены были психологически готовы к внешнему воздействию, когда все вокруг стреляют», — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».

Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Лучший результат россиян — 19-е место Александра Логинова.

Ранее Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Антерсельве.