Иверсен: Россия просто повержена, а сборная Норвегии вернулась

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Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением о победе его национальной команды в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Лахти.
Иверсен: Россия просто повержена, а сборная Норвегии вернулась
  • Reuters

«Сегодня с нами не было Йоханнеса Клебо, но это не стало проблемой. Мы сумели подобрать состав, грамотно распределили силы на всю дистанцию. Здорово, что у нас всё получилось. Россия просто повержена, а сборная Норвегии вернулась. Мы показали наш уровень, это здорово. Четыре хороших этапа — и мы уже недосягаемы ни для кого», — цитирует Иверсена NRK.

На финише эстафетной гонки финн Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, а тот отмахнулся от соперника и ударил его палкой. Финишировав, Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована. 

Ранее Вяльбе поддержала Большунова, дисквалифицированного за стычку с финским лыжником.

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