Вяльбе поддержала Большунова, дисквалифицированного за стычку с финским лыжником

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала инцидент между Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«Финский лыжник заблокировал Александра. Но у жюри, я так понимаю, другое мнение на этот счёт. Момент с палкой? Я легко могу понять Александра. Прекрасно понимаю — он рассердился. Он должен остыть, но я могу войти в его положение. Извинения? Я и сама могла бы извиниться перед финном. Но вообще-то Александр ударил палкой лишь в снег», — цитирует Вяльбе TV2.

Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. Уже после финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Ранее рейс-директор FIS рассказал о реакции Большунова на дисквалификацию.