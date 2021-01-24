Вяльбе поддержала Большунова, дисквалифицированного за стычку с финским лыжником

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала инцидент между Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Вяльбе поддержала Большунова, дисквалифицированного за стычку с финским лыжником
  • РИА Новости

«Финский лыжник заблокировал Александра. Но у жюри, я так понимаю, другое мнение на этот счёт. Момент с палкой? Я легко могу понять Александра. Прекрасно понимаю — он рассердился. Он должен остыть, но я могу войти в его положение. Извинения? Я и сама могла бы извиниться перед финном. Но вообще-то Александр ударил палкой лишь в снег», — цитирует Вяльбе TV2.

Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. Уже после финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.

Ранее рейс-директор FIS рассказал о реакции Большунова на дисквалификацию.

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