Пять забитых мячей на двоих и характер южан: как ЦСКА обыграл «Краснодар» в РПЛ

ЦСКА в матче десятого тура РПЛ обыграл «Краснодар». На двоих команды забили пять мячей, а Никола Влашич и вышедший на замену в перерыве Маркус Берг оформили по дублю. При этом первый тайм остался полностью за армейцами, а во втором доминировали южане. Они сумели сократить отставание в счёте до минимума и чуть было не спаслись от поражения.

Идеальный тайм от ЦСКА и невнятный «Краснодар»

К очной встрече в рамках десятого тура ЦСКА и «Краснодар» подошли в роли раненых зверей. Обе команды на неделе потерпели разгромные поражения в Лиге Европы. И было любопытно, кто из них проявит большую способность держать удар.

Колоссальное преимущество южан состояло в широте скамейки. Мурад Мусаев с лёгкостью усадил в запас Магомеда-Шапи Сулейманова, Кристиана Рамиреса, Уроша Спаича. Также не попали в старт Руслан Камболов, Юнес Намли, Маркус Берг. Таким образом, из запасных команды вполне можно было составить второй коллектив, который практически не уступал бы первому.

Возможности же Гончаренко для ротации были крайне ограниченными. Хорошо ещё, что к этой игре успел восстановиться Звонимир Шарлия и тренеру не пришлось уходить от приносящей результат расстановки в три центральных защитника. Плюс тренер не побоялся вновь бросить в бой 17-летнего Вадима Карпова, дебют которого в Болгарии сложно назвать успешным. В этот раз молодой футболист провёл очень качественный матч, много выигрывал в борьбе и ошибок практически не допускал, что свидетельствует о его высокой психологической устойчивости.

Впрочем, в первом тайме работы у обороны ЦСКА было не так много. Армейцы выполнили главную задачу — лишили «Краснодар» мяча. А без него южане чувствуют себя максимально некомфортно. В центре поля Даниил Уткин с Кристофером Ольссоном проиграли всю борьбу проведшим отличный матч Кристияну Бистровичу и Ильзату Ахметову. Неслучайно Уткина заменили уже в перерыве. Крайне непросто в опорной зоне приходилось и дебютанту Кайо, который вряд ли может занести матч себе в актив.

Атаковал ЦСКА в основном через правый фланг, создавая в этой зоне перегрузы с помощью Николы Влашича и Марио Фернандеса. Дмитрий Стоцкий с Дмитрием Скопинцевым со своей задачей справлялись далеко не всегда и регулярно позволяли соперникам выполнять опасные прострелы и подачи.

В целом первый тайм этой игры стал для армейцев одним из лучших в сезоне. Они без устали атаковали на высоких скоростях (и откуда у команды взялись силы после тяжёлого как физически, так и психологически выезда в Болгарию?) и попросту прижали соперника к воротам. А при потере мяча подопечные Гончаренко тут же накрывали соперника высоким прессингом.

К тому же красно-синие реализовали практически все моменты, которые имели. Вновь повезло им и с системой VAR. Только благодаря повтору Владислав Безбородов определил, что Скопинцев сыграл рукой в собственной штрафной, и указал на точку. Аналогичная ситуация имела место в важнейшем матче с «Локомотивом».

Затем красивейший мяч из-за пределов штрафной забил Фёдор Чалов — много вопросов в данной ситуации возникло к Кайо. И практически тут же Влашич после сейва Матвея Сафонова оформил дубль — 3:0. ЦСКА отличился трижды за девять минут.

Настрой южан и тяжёлый момент для ЦСКА

Положение «Краснодара» казалось критическим, но, к чести гостей, они рук не опустили. Да и армейцы не могли весь матч действовать на таких скоростях. Мусаев же совершил сразу двойную замену. Вместо проваливших встречу Уткина и Скопинцева на поле вышли Маркус Берг и Сулейманов. С обоими футболистами тренерский штаб попал в цель. Магомед-Шапи обострил ситуацию на правом фланге атаки, а опытный швед позволил партнёрам перейти на навесы в чужую штрафную. При этом Ари начал действовать несколько в оттяжке.

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И второй тайм полностью остался за «Краснодаром». Южане владели неоспоримым преимуществом, постоянно атаковали и создавали моменты у ворот Игоря Акинфеева. Дважды отличился нещадно критикуемый болельщиками и экспертами Берг.

Большой вопрос, заслуга ли это гостей или недоработка ЦСКА. Безусловно, как уже говорилось, армейцы не могли все 90 минут действовать в столь высоком темпе, учитывая трудную кадровую ситуацию и тяжёлый матч с «Лудогорцем». Однако в какой-то мере молодая команда «поплыла» уже после первого гола Берга. У красно-синих будто появилась боязнь ошибиться. А когда «Краснодар» забил второй мяч, положение хозяев стало угрожающим.

Но армейцы собрались и удержали важнейший результат, что не может не радовать поклонников команды. ЦСКА матереет и набирается опыта, которого так не хватало ему в прошлом сезоне.

Также стоит отметить и своевременную замену от Гончаренко. После второго пропущенного мяча он убрал с поля Арнора Сигурдссона и выпустил в опорную зону Яку Бийола. Это помогло красно-синим насытить центр поля, тем более Бистрович с Ахметовым к тому моменту серьёзно устали. В результате «Краснодар» был вынужден атаковать через фланги и бомбардировать чужую штрафную навесами. Но в концовке скорее у хозяев были моменты забить ещё, чем у гостей отыграться.

Финальный свисток все причастные к армейцам встретили с нескрываемым облегчением, ведь ЦСКА обыграл прямого конкурента и вышел на второе место в турнирной таблице. А главное, армейцы продемонстрировали прогресс и способность держать удар после унизительного поражения в Лиге Европы. «Краснодар» же остаётся похвалить за проявленный характер, хотя первый тайм команда полностью провалила.